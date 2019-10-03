В суде в Ростове-на-Дону с последним словом сегодня выступят фигуранты местного дела о подготовке массовых беспорядков, возбужденного после акции в защиту погорельцев. Молодым людям грозит до 8,5 лет строгого режима.

«Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку» – с такими плакатами два года назад в центр Ростова-на-Дону вышли Ян Сидоров, ему тогда было 18 лет, и Владислав Мордасов, 21 год. Задержали их и Вячеслава Шашмина, — он в тот момент просто шел по своим делам. Сначала их отправили в спецприемник за участие в несанкционированной акции, а позже возбудили дело о подготовке к массовым беспорядкам. Следователи выяснили, что все они состояли в одном Telegram-чате под названием «Революция 05.11. 2017» и разделяют взгляды общественного движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, сейчас оно признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России. Следствие утверждало, что в день акции обвиняемые собирались организовать массовые беспорядки, заранее спланированные в чате, но их вовремя задержали. Молодые люди подчеркивают, что хотели лишь провести мирный пикет, а в чате, где, по их словам, присутствовали провокаторы, призывали агрессивно настроенных участников действовать в рамках закона. Признательных показаний, утверждают активисты, от них добились с помощью пыток.

Правозащитники признали обвиняемых политзаключенными. Прокуратура попросила приговорить фигурантов к реальным срокам – от трех до 8,5 лет. Приговоры молодым людям вынесут уже завтра.