ЕСПЧ впервые принял жалобу на бездействие силовых органов в случае многолетнего преследования в интернете

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В суд обратилась россиянка Валерия Володина, которая несколько лет получала в соцсетях и мессенджерах угрозы от своего бывшего партнёра Рашада Салаева. По словам Володиной, преследователь не раз публиковал в интернете её интимные фотографии, а также следил за ней. В жалобе говорится, что полиция и Следственный комитет не отнеслись серьёзно к этой ситуации, поэтому, по словам Володиной, ей пришлось в целях безопасности покинуть Россию и сменить имя.