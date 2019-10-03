В шести регионах РФ больные рассеянным склерозом не смогли получить жизненно важный препарат и обратились в суд

В шести российских регионах больные рассеянным склерозом не смогли получить жизненно важный препарат и обратились в суд. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента общероссийской организации инвалидов – больных рассеянным склерозом Яна Власова. По его словам, за юридической помощью обратились 80 человек – из Ленинградской области, Уфы, Челябинска, Архангельска, Перми и Тувы.

Речь идёт о препарате «Окрелизумаб». Он входит в перечень жизненно необходимых с этого года. «Окрелизумаб» должен приобретаться на средства из региональных бюджетов. Больным рассеянным склерозом его обязаны предоставлять бесплатно.