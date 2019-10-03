В футбольной Лиге Чемпионов Зенит в Санкт Петербурге добился победы над португальской Бенфикой. И возглавил турнирную таблицу в группе.

«Газпром Арена» уже давно стала родной для Санкт Петербурга. На стадионе проходили матчи Чемпионата мира. Выступала здесь и сборная страны. Однако Гимн Лиги чемпионов прозвучал под сводами арены впервые. Дебют оказался удачным.

Счет открыл в середине первого тайма форвард «Зенита» Артём Дзюба. После перерыва защитник «Бенфики» Диаш срезал мяч в собственные ворота. А спустя 8 минут Сердар Азмун довёл счёт до разгромного. В концовке встречи португальцы один мяч отыграли.

Победа Зенита 3-1.

В другом матче в этой группе Лейпциг уступил дома Лиону со счетом -0-2. Таким образом, по 4 очка после двух туров набрали Зенит и Лион, которые и возглавляют турнирнуб таблицу квартета.

Свой следующий матч в Лиге Чемпионов Зенит проведет в Германии против Лейпцига 23 октября.