Пилот Денис Евдокимов, аварийно посадивший самолет «Sukhoi Superjet 100» в «Шереметьево», изложил свою версию событий

Пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов, аварийно посадивший самолет «Sukhoi Superjet 100» в «Шереметьево», изложил свою версию событий. Накануне ему предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть 41 человека.

Денис Евдокимов отказался признать свою вину. Он утверждает, что люди погибли не из-за его действий, а в результате стечении ряда обстоятельств. Евдокимов рассказал следователям, что во время посадки «Sukhoi Superjet 100» вел себя «некорректно» — не слушался команд пилотов. Его слова приводит газета «Коммерсант». Гибель пассажиров Евдокимов объясняет тем, что кто-то, возможно, в панике открыл заднюю дверь в салоне. При этом для эвакуации использовались другие выходы. В результате сильный воздушный поток раздул пламя. Защита пилота просит провести экспертизу конструкции узла крепления шасси, которые во время посадки пробили топливные баки. Между тем, у следователей своя версия произошедшего в «Шереметьево» 5 мая, когда «Суперджет» был вынужден вернуться в аэропорт после попадания молнии. Они считают, что Евдокимов совершил посадку с превышением скорости и с большим углом атаки, из-за чего самолет ударился о полосу и несколько раз подпрыгнул. После этого подломились стойки шасси, а из топливных баков произошла утечка керосина, который загорелся.

Родственники погибших, а также выжившие в катастрофе и члены экипажа признаны потерпевшими. По выдвинутым против Евдокимова обвинениям ему грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.