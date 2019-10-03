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10:02, 03 октября 2019

В Ростовском суде завершаются прения сторон по делу молодых людей, обвиняемых в попытке организовать беспорядки

В Ростовском областном суде сегодня завершаются прения сторон по делу трёх молодых людей, обвиняемых в попытке организовать массовые беспорядки. Прокуратура потребовала назначить им сроки от 3 до 8,5 лет колонии.
Почти 2 года Владислав Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин находятся под стражей после того, как в 2017 году вышли на одну из городских площадей Ростова с плакатами, призывающими оказать помощь погорельцам и критикующими правительство региона. Следователи считают, что молодые люди готовили массовые беспорядки, поскольку состояли в одном чате в «Телеграме», и несколько раз встречались в кафе и блинной. По мнению прокуратуры, на этих встречах вырабатывался план действий. В ведомстве считают, что молодые люди не успели организовать беспорядки, поскольку были задержаны полицией.



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