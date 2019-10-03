Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора Владиславу Синице, осуждённому на 5 лет колонии

Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора Владиславу Синице, обсуждённому на 5 лет колонии за твит о детях силовиков. Заседание должно начаться в ближайшие минуты.

Синицу признали виновным в экстремизме с угрозой применения насилия. Суд усмотрел в твите призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Наказание, назначенное Владиславу Синице, заслуженное, однако приговор слишком суров. Такое мнение в интервью «Эху» высказал журналист Николай Свандизе.

Силовики, которые стали в ответ угрожать семьям оппозиционеров, тоже должны понести наказание, если этих людей удастся вычислить, добавил Сванидзе.