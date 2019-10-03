Данные 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка оказались на чёрном рынке

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, утечка могла произойти в конце августа. Как говорят эксперты, она стала самой крупной в российском банковском секторе. В самом Сбербанке сообщили, что проводят внутреннее расследование. В качестве основной версии в компании рассматривают умышленные преступные действия одного из сотрудников. В Банке уверяют, что угрозы средствам клиентов нет. По версии Сбербанка возможная утечка затронула минимум 200 клиентов.