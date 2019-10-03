Командир Суперджета, сгоревшего в мае в Шереметьево, утверждает, что пассажиры погибли из-за открытой задней двери салона. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на защиту Дениса Евдокимова, который отказался признавать вину в нарушении правил полётов. Вчера Евдокимову предъявили обвинение в том, что его действия по неосторожности привели к гибели сорока одного человека. В числе тех, кого признали потерпевшими, в том числе, второй пилот. Евдокимов говорит, что подвели управление самолёта «Сухой Суперджет 100» и открытая кем-то дверь, которая способствовала сквозняку, раздувшему пламя.

Командир воздушного судна добавил, что сам про себе корпус самолёта мог долго выдерживать температуру горения топлива. Евдокимов находится под подпиской о невыезде. Защита настаивает на дополнительной экспертизе.