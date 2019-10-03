Исследование: Россия обогнала европейские страны по количеству платежей по картам

В проведенном международной консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG) исследовании это назвали «русским чудом».

В 2010-2018 годах рост объема платежей в России составил в среднем около 22,1%. За этот период число безналичных транзакций по картам выросло почти в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

В 2019-2028 годах прогнозируется сокращение роста до 11,8%, но Россия не утратит лидерство по этим показателям.

На европейском рынке рост карточных платежей ожидают на уровне 5,9% в год, при этом на западноевропейском рынке прогнозируют увеличение на 5%, а на восточноевропейском рынке — 7,4%. Восточноевропейский будет расти быстрее за счет России.

В докладе BCG отмечается, что такому росту в России способствовало «сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии».

Всего в исследовании рассматривали 58 стран