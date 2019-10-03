В нескольких крупных городах Украины прошли акции против подписания «формулы Штайнмайера»

Это комплекс мер по урегулированию в Донбассе.

Самая крупная акция прошла в Киеве. Как пишет Радио Свобода, свыше полутора тысяч человек собрались сначала на Майдане Незалежности, а после пошли к Офису президента. Они считают формулу Штайнмайера «планом Путина» и «капитуляцией перед Россией». Фраза «Нет капитуляции» стала главным лозунгом акций протеста – причем не только в Киеве, но также в Харькове, Днепре, Львове, Одессе и Мариуполе, где собирались по несколько сотен человек. Среди участников протестов – представители различных националистических движений. Как передает украинское интернет-издание Strana.ua, их участники считают, что «формула Штайнмайера» может привести к гражданской войне и продолжению, как они считают, «вражеской оккупации». Помимо прочего, активисты требовали от президента Украины Владимира Зеленского ввести военное положение и полную экономическую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Формула Штайнмайера» предполагает предоставление Киевом особого статуса территории Донбасса, неподконтрольной Украине. Согласно проекту, это должно произойти после проведения выборов, признанных ОБСЕ.