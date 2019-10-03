В столице сегодня пройдёт концерт в поддержку так называемого «московского дела»

Посетить это мероприятие всех неравнодушных пригласил актёр Павел Устинов. Он разместил соответствующее видео в Инстаграме.

Павел Устинов также напомнил, что накануне группа актёров записала видеоролик в поддержку фигурантов «московского дела» и призвал это видео распространять.

В середине сентября актёра Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, обвинив в том, что на акции протеста он, якобы, спровоцировал вывих плеча сотрудника Росгвардии. На фоне масштабной общественной кампании Мосгорсуд изменил приговор. Павлу Устинову назначили 1 год условного срока.