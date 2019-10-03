Госдума в октябре собирается рассмотреть в первом чтении законопроект о воссоздании вытрезвителей

Об этом сообщает «Парламентская газета». Авторы инициативы, которыми стали несколько сенаторов и депутатов, считают, что вопросом должны заняться региональные власти. В пояснительной записке говорится, что из-за алкогольного опьянения в России ежегодно погибают более 50 тысяч человек. Кроме того, пьяные люди нередко становятся жертвами преступников. Предполагается, что определять степень опьянение поручат полиции. В вытрезвители будут доставлять тех, кто не может самостоятельно передвигаться, но при этом не нуждается в серьёзной медицинской помощи.