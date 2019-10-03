В Москве прошла церемония вручения премии ТЭФИ

Больше всего наград получил телеканал «Пятница». Ему досталось 12 статуэток, в том числе, за лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма «Agent Шоу». Лицо этой программы — Анастасия Ивлеева признана лучшим ведущим ток-шоу. Катерина Гордеева и Николай Солодников получили ТЭФИ за лучшую программу для детей «Орел и решка. Семья " на «Пятнице». Лучшим ведущим развлекательной программы стал Иван Ургант. Он награждён за передачу «Вечерний Ургант на Первом». Статуэтка, как лучшему интервьюеру, досталась Фёдору Бондарчуку за программу «Кино в деталях» на СТС. Лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма признали передачу «60 минут» на государственном телевидении.