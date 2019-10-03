Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на чёрном рынке

Продавцы уверяют, что владеют сведениями о 60 миллионах кредитных карт, как действующих, так и закрытых, пишет газета «Коммерсантъ». Отмечается, что утечка могла произойти в конце августа. Эксперты называют её самой крупной в российском банковском секторе. Сбербанк утверждает, что речь идёт не о шестидесяти миллионах, а о, примерно, двухстах клиентах. Пресс-служба компании сообщила, что началось служебное расследование по факту возможной утечки. В Сбербанке уверяют, что похищенная информация не угрожает средствам клиентов.