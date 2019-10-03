Несколько судей Солнцевского райсуда Москвы лишились своих должностей после проверки

Об этом со ссылкой на источники пишет газета «КоммерсантЪ». По её сведениям, были обнаружены грубые нарушения в работе судей и отсутствие за ними контроля со стороны руководителя.

Согласно этим данным. по представлению главы Мосгорсуда Ольги Егоровой в отставку были отправлены судьи Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова. Кроме того, дисциплинарное взыскание наложили на председателя суда Сергея Потапенко, которого понизили до ранга обычного судьи.