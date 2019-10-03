В городах Украины прошли акции против принятия «Формулы Штайнмайера» – комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе. Как сообщает Радио «Свобода», самая масштабная акция прошла в Киеве. В ней участвовали, по разным данным, от полутора до двух тысяч человек. Митингующие считают документ об особом статусе регионов Донбасса капитуляцией перед Россией.

Формула была предложена 4 года назад. Прежде украинские власти её отвергали. 2 дня назад президент Владимир Зеленский согласился её принять. «Формула Штайнмайера» предполагает предоставление особого статуса самопровозглашённым республикам Донбасса после проведения на их территории выборов, признанных ОБСЕ.