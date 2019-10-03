Три станции метро откроют в Петербурге

Это будет вторая попытка запустить их для пассажиров. Торжественная церемония открытия трех станций Фрунзенского радиуса запланирована на пять вечера. Предполагается, что на ней будет присутствовать губернатор Петербурга Александр Беглов, хотя ранее сообщалось, что сейчас он находится в отпуске. Во время предыдущей попытки запустить станции для пассажиров он был еще с приставкой ВРИО.

Тогда, в начале сентября, после осмотра подземки Беглов вышел и сказал собравшимся горожанам, что открывать станции пока небезопасно. На этот раз уже получено разрешение на ввод со стороны Ростехнадзора. В Смольном утверждают, что «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» точно сегодня введут в строй. На строительство трех станций Фрунзенского радиуса петербургские власти потратили более 30 миллиардов рублей.