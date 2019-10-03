Пермские врачи-неонатологи объявили о готовности уволиться из-за неоплаченных переработок

По их словам, часть медиков уже ушли с работы. С протестом против условий труда выступили врачи пермской городской больницы № 6. Профсоюз «Альянс врачей» выложил в YouTube обращение заведующей отделением новорожденных Ирины Петровой. По ее словам, за последний год уволились пятеро ее подчиненных, а на оставшихся легла обязанность переработок.

Из-за постоянной усталости и низкой зарплаты многие медики в итоге вынуждены были отказаться от дополнительной работы. Петрова рассказала, что оставшиеся в отделении врачи физически не могут закрыть дежурства. Также она пожаловалась на давление руководства, которое к тому же отказывается оплачивать сверхурочные. Неонатологи требуют оплатить все переработки за год, компенсировать сверхурочные в дальнейшем, а также набрать в отделение дополнительных врачей.

В противном случае сотрудники намерены уйти и уже написали заявления об увольнении.

Ранее ситуацию в здравоохранении раскритиковал и президент Владимир Путин. Он призвал Минздрав не снижать выплаты медикам при поднятии доли оклада.