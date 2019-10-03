Мосгорсуд, как ожидается, проверит законность приговора Владиславу Синице

Его ранее осудили на 5 лет колонии за твит о детях силовиков. Пресненский суд вынес свое решение в отношении финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицы месяц назад фактически за один день. В его твите, написанном на фоне акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, нашли экстермизм.

Запись была ответом на твит другого пользователя об установлении личностей силовиков, которые, скрывая свои лица под масками, применяли силу при разгоне мирных оппозиционных акций. Синица высказал предположение, что за это им могут отомстить, применив насилие к их детям. Следствие посчитало, что в этом твите содержится призыв к широкому кругу лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

Сам Синица подчеркивал, что его слова были неправильно интерпретированы. Защита мужчины назвала лингвистическую экспертизу по делу несостоятельной. В поддержку Синицы выступили правозащитники, автивисты и многие известные публичные деятели. Юристы называют его осуждение опасным прецедентом.

Защита Владислава Синицы заявляла о готовности довести дело до Европейского суда по правам человека.