В «Сбербанке» сообщили о возможной утечке данных клиентов

При этом информация об их количестве противоречива. Речь может идти об утечке данных как минимум 200 клиентов «Сбербанка», сообщили в самом кредитном учреждении. Там объявили о начале служебного расследования. В «Сбербанке» говорят, что основная версия случившегося – умышленные действия одного из сотрудников. В банке уверяют, что взломать базу извне невозможно из-за ее изолированности.

Также там заверяют, что похищенная информация не угрожает средствам клиентов. Между тем сайт газеты «КоммерсантЪ» утверждает, что речь может идти о данных аж 60 млн кредитных карт, причем как действующих, так и закрытых. Издание ссылается на Ашота Оганесяна — основателя компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечки персональных данных. Эта база якобы была выложена на одном из форумов, заблокированных «Роскомнадзором», пишет газета.

В самом «Сбербанке» пояснили, что проверят подлинность этой информации, однако отметили, что похищение данных 60 млн кредитных карт невозможно, поскольку общий объем активных карт в несколько раз меньше.

В прошлом году газета «КоммерсантЪ» сообщала об утечке данных клиентов «Сбербанка», оказавшихся в выдаче поисковой системы «Яндекса». В самом банке эту информацию отрицали.