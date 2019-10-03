Качество нефти в трубопроводах обсудят сегодня на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака

Ранее о проблемах с её фильтрацией говорили в одной из госкорпораций.

В центре внимания будут две темы. Первая – тарифы на транспортировку нефти в трубопроводах, вторая – её чистота. Об этом ранее агентству ТАСС говорил представитель зампреда правительства Илья Джусс.

В этом году о загрязнении нефти говорили неоднократно. Весной, когда по трубопроводу «Дружба» Россия в Беларусь некачественное сырье, это привело к международному скандалу. Тогда несколько месяцев в разных европейских странах обсуждали идею полного отказа от российской нефти.

В минувшем месяце на проблемы в поставками жаловались в жаловались и в «Роснефти». По данным газеты «КоммерсантЪ», там даже грозились обратиться в правоохранительные органы. В госкорпорации утверждают, что «Транснефть в сентябре поставляла загрязненную продукцию как на экспорт, так и на российские заводы. Проблема в том, что они рассчитаны на определенный уровень качества сырья, и если его не соблюдать, техника может сломаться.

Ранее член совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предлагал создать институт независимых инспекторов для контроля над качеством нефти. Эту идею поддерживали и в «Транснефти».