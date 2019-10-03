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Эксклюзив Эха 07:04, 03 октября 2019

СПЧ потребовал прекращения дела журналистки Светланы Прокопьевой

Соответствующее обращение направлено в прокуратуру Псковской области. Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма. Об этом как передает РБК, в заявлении СПЧ подчеркивается, что лингвистическая экспертиза не обнаружила признаков преступления в высказываниях Прокопьевой в эфире «Эха Москвы в Пскове». Обвинение Прокопьевой предъявили в сентябре. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Депутата псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга вызвали в управление Следственного комитета по Псковской области по уголовному делу журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом Лев Шлосберг рассказал «Эху Москвы».



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