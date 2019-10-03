В ПАСЕ состоятся дебаты о митингах в Москве, проходивших из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

В Москве обсуждение этой теме на площадке ПАСЕ считают вмешательством во внутренние дела России.

«Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в России на фоне выборов в Мосгордуму» так называется тема дебатов, которые состоятся сегодня в ПАСЕ. Соответствующее предложение поступило от представителей европейской политической группы «Альянс либералов и демократов за Европу», большинство депутатов его поддержало.

Формат такого обсуждения не предусматривает принятия какой-либо обязательной для исполнения резолюции. Тем не менее, российская делегация протестовала против включения этого вопроса в повестку. В Кремле назвали это вмешательством во внутренние дела страны, а в Госдуме — попыткой «задействовать площадку Совета Европы для … продвижения политизированных и ангажированных оценок несистемной оппозиции и западных СМИ».

Акции протеста в Москве начались в июле, когда на выборы не зарегистрировали независимых кандидатов. После силового подавления митингов против демонстрантов были возбуждены уголовные дела, фигурантов которых признали политзаключенными.

Некоторые обвиняемы по так называемому «Московскому делу» получили реальные сроки, несколько человек отпустили после массовых акций поддержки, следствие по остальным еще продолжается