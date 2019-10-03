Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор фигуранту так называемого «московского дела» Евгению Коваленко

Ранее он получил три с половиной года колонии.

В сентябре Мещанский суд признал, что житель Подмосковья Евгений Коваленко применил насилие в отношении представителей власти. То есть сначала он повалил лейтенанта полиции на мраморную лестницу, а затем кинул мусорный бак в бойца ОМОН. Всё это происходило во время протестной акции 27-го июля в центре Москвы.

Коваленко в свою очередь отметил, что прикасался к людям в форме, но не считает это преступлением. По его версии, сотрудники правоохранительных органов напали на мирную протестную акцию, они били уже лежачих людей дубинками, а некоторых даже тянули за волосы. При этом, никаких оснований для их задержания не было, — подчеркивает Коваленко. Он несколько раз повторил, что все его действия в этот день были направлены на то, чтобы прекратить беспричинное избиение людей.

Адвокат осужденного Мансур Гильманов утверждал, что позицию Коваленко на заседании должным образом не выслушали, допрашивать их свидетелей отказались, а почти все вопросы к полицейским судья отклонила. В итоге сегодня они попробуют оспорить приговор в Мосгорсуде.

Евгению Коваленко 48 лет. Он работает охранником железной дороги. СМИ писали, что мужчина один содержит семидесятилетнюю мать.