Парламент Кабардино-Балкарской Республики изберет главу
На этот пост президент России предложил три кандидатуры, в том числе ВРИО главы республики Казбека Кокова.
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На этот пост президент России предложил три кандидатуры, в том числе ВРИО главы республики Казбека Кокова.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…