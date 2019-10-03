На большей части Ирака из-за антиправительственных протестов ограничен доступ в интернет.

Власти заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, а также другие соцсети и мессенджеры. Об этом сообщает неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировки в интернете. Массовые протесты в Багдаде и других городах начались 1 октября. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы и плохой работы общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды. В Багдаде с сегодняшнего дня введен комендантский час.