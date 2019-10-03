В Сбербанке могла произойти очередная утечка персональных данных клиентов.

Как пишет Ъ, на одном из заблокированных РКН форумов появилось предложение о продаже сведений похожих на базу данных Сбера. По сведениям издания, в самом банке пока не подтверждают подлинность этих данных, но признают утечку персональных данных 200 клиентов. Источник газеты, близкий к ЦБ, не исключает, что к базе мог иметь отношение сотрудник администрации. В Роскомнадзоре пообещали проверить эту информацию.

В прошлом году личные данные клиентов Сбербанка попали в выдачу «Яндекса».