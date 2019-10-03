В Багдаде введен комендантский час.

Он будет действовать с пяти утра сегодняшнего дня. Как передают местные СМИ, решение принял премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в связи с массовыми беспорядками в стране. Со вторника в Багдаде не прекращаются акции протеста с требованием улучшения условий жизни. В результате столкновений с полицией погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протесты охватили не только столицу, но и несколько провинций. Протестующие в столице Ирака пытаются прорваться в международный аэропорт. Иракские силы безопасности используют слезоточивый газ.