В результате боевых действий в Ливии погибли от 10 до 35 россиян.

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на несколько источников. Ранее сообщалось, что в Ливии, где продолжается гражданская война, находятся наемники ЧВК «Вагнер». Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что в начале сентября в Ливию прибыли более 100 наемников из нашей страны. В марте The Telegraph писала, что 300 наемников «Вагнера» находятся в Ливии для поддержки мятежной армии Хафтара. Официально Россия не принимает участия в боевых действиях в Ливии. Родственники погибших пока не получали официальных сообщений от Минобороны или других государственных ведомств.