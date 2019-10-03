Подразделение парашютистов чеченского спецназа с 2016 года работает в норвежской части Арктики.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на данные из инстаграма предполагаемых спецназовцев. Присутствие т.н. «Летучего отряда» в российской части Арктики не скрывается, но о поездках чеченского спецназа на Шпицберген ранее не сообщалось. В сентябре норвежское издание AldriMer писало о высадке российских спецподразделений на Шпицберген и материковую Норвегию для проведения военных операций и разведки. Тогда в посольстве России в Норвегии назвали эту информацию «грубой провокацией».