В Подмосковье грузовой автомобиль переехал крокодила.
Как передает РИА со ссылкой на областное Управление внутренних дел, крокодил попал под колеса грузовика в селе Тарасовском. Как рептилия оказалась на улице подмосковного поселка, выясняется.
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Как передает РИА со ссылкой на областное Управление внутренних дел, крокодил попал под колеса грузовика в селе Тарасовском. Как рептилия оказалась на улице подмосковного поселка, выясняется.
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