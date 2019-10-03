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01:06, 03 октября 2019

США обложат пошлинами сельхоз и промышленную продукцию из ЕС.

Как передает Reuters, 25-процентные пошлины будут объявлены уже 15 октября. Первыми под них могут попасть вино и сыры из стран ЕС, в частности, из Италии и Франции. Кроме того, Вашингтон введет 10-процентный налог на воздушные суда европейских производителей из-за субсидирования европейского концерна Airbus. При этом пошлины не будут распространятся на детали к самолетам. Пошлины будут введены в рамках штрафных санкций ВТО. Точный объем товаров пока не указывается.



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