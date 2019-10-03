СМИ публикует новые данные о вероятных связях подозреваемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине с спецслужбами РФ

Немецкое еженедельное издание «Ди Цайт» опубликовало информацию, указывающую на связь подозреваемого убийцы гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили с российскими спецслужбами.Убийство было совершено 23 августа в берлинском районе Тиргартен недалеко от администрации канцлера. Хангошвили был застрелен в упор с велосипеда и скончался на месте преступления. Подозреваемый убийца был задержан некоторое время спустя.

Им оказался гражданин России, приехавший в Берлин через Париж и Варшаву. Сразу после помещения в СИЗО он потребовал контакта с российским посольством. Издание сообщает, что два дипломата незамедлительно посетили его и провели с ним долгий разговор на русском языке, который не прослушивался и не переводился. По соглашению о дипломатических отношениях подобная процедура разрешена. Однако столь быстрая реакция и заинтересованность со стороны российской дипслужбы считается в Берлине необычной.

Следствие выявило также, что орудие убийства, пистолет марки «Глок 1986» был продан из Австрии в Эстонию. Ствол был позднее заменен на новый, по-видимому, чтобы замести следы. Полиция выяснила, что пистолет был передан убийце на пути из Варшавы в Берлин.

Прокуратура пока не прокомментировала информацию газеты. Дело об убийстве Хангошвили будет передано генеральному прокурору ФРГ, когда подтвердится конкретное подозрение в участии спецслужб иностранной державы.

Оппозиция бундестага потребовала назначить заседание парламентской комиссии по делу об убийстве грузинского гражданина на 16 октября.