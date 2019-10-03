Детские онкологи Центра Блохина объявили, что будут увольняться по специально составленному графику

Это сделано для того, чтобы их пациенты не лишились помощи, — пояснили накануне специалисты. Врачи уходят в знак протеста против смены руководства научно-исследовательского института.

Тем временем глава фонда СПИД-центр Антон Красовский считает, что медикам найдут квалифицированную замену.

Накануне стало известно о том, что врачи-неонатологи в пермской больнице объявили об увольнении, если им не заплатят за переработки.