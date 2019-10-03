Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня две апелляции на приговоры в связи с протестами в столице

Владиславу Синице суд назначил 5 лет лишения свободы. Его обвиняли в «возбуждении ненависти» из-за твита о детях силовиков, разгонявших акции протеста. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в том, что он бросил мусорный бак в сторону росгвардейцев.

Тем временем одиннадцать российских актеров выпустили видео в поддержку фигурантов «московского дела». Каждый из них рассказал об одно осужденном или обвиняемом. О суде над Кириллом Жуковым говорит на видео Артур Смольянинов

В акции также приняли участие Никита Кукушкин, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин и другие.