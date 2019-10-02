Одного из ключевых свидетелей по делу бышвгео кировского губернатора Никиты Белых объявили в международный розыск

Предприниматель Юрий Зудхаймер, по версии следствия, дал взятку чиновнику в 200 тысяч евро. Белых тогда настаивал, что получил от Зудхаймера всего лишь 50 тысяч, и это было пожертвование на благоустройство города. Как пишет «Коммерсантъ», следствие обвиняет бизнесмена в злоупотреблении полномочиями. Его адвокат предполагает, что дело может быть связано с задолженностью при закупке древесины у предприятия «Кировлес».