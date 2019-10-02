Россия готова найти другие маршруты для газопровода «Северный поток-2» в обход Дании

Об этом сегодня сказал президент Владимир Путин на сессии Российской энергетической недели. По его мнению, Копенгаген подвергается сильному давлению со стороны Вашингтона. Только от Дании зависит, сможет ли она проявить свою самостоятельность, — сказал Путин. Это государство до сих пор не согласовало маршрут газопровода, который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. По словам Путина, если Копенгаген не примет решения, проект все равно будет реализован, хотя сроки будут немного сдвинуты, а его реализация окажется для России чуть дороже.