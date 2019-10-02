Министерство обороны объяснило выселение людей из общежития в центре Москвы аварийным состоянием здания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Бывшее общежитие по адресу г. Москва, ул. Большая Пироговская д. 51 с 2012 года в установленном российским законодательством порядке признано аварийным и непригодным для проживания людей. Нахождение в таких помещениях создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан», — сказали в пресс-службе.

По словам представителей министерства, некоторые помещения граждане занимают в общежитии незаконно. 85-летней Ольге Кожевниковой с учетом сложной жизненной ситуации предоставили двухкомнатную квартиру в Москве.

«С предложенными условиями временного проживания гражданка О.Н.Кожевникова полностью согласилась», — утверждают в пресс-службе.

Ранее ряд изданий написал о том, что О.Кожевникову представители Минобороны и социальной службы выселили из ведомственного общежития.

По полученной из ведомства информации, в настоящее время судебными приставами совместно с представителями правоохранительных органов продолжается реализация решений суда по выселению граждан, которые «незаконно проживают в аварийном жилье».