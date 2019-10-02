Зенит сегодня сыграет второй матч группового этапа Лиги Чемпионов

Клуб принимает в Петербурге лиссабонскую Бенфику.

Зенит начал турнир достойным результатом. Питерцы в гостях сыграли вничью с французским Лионом 1-1. Бенфика же уступила дома Лейпцигу 1:2. Для португальцев, которые как и все клубы этой страны зависят финансово от успеха в Лиге Чемпионов, второе поражение может стать фатальным, поэтому играть они будут на положительный результат, причем с очень весомой мотивацией. В российском чемпионате Зенит утратил лидерство после поражения от столичного Локомотива, причем результат, по общему мнению, вполне отражал происходившее на поле. Впрочем, ситуацию в чемпионате вряд ли можно назвать катастрофической. Слишком уж много еще играть. Без иранского форварда Сердара Азмуна, который получил травму именно в матче с Лионом, голы начали даваться Зениту с трудом. Главному тренеру Сергею Семаку придется изобретать нечто и в этой встрече.

Матч начнется в 22 часа по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.