В США в результате крушения бомбардировщика времен Второй Мировой войны погибли как минимум пять человек

Самолет разбился при посадке в аэропорту Брэдли в штате Коннектикут.

Бомбардировщик B-17, известный как «Летающая крепость», потерпел крушение около 10 утра по местному времени. Как сообщает CBS News, экипаж воздушного судна пожаловался на проблемы почти сразу после взлета. После этого самолет попытались посадить, но, он, вероятно, потерял управление и разбился, врезавшись в небольшое здание. На фото с места событий виден огромный столб дыма на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Воздушную гавань пришлось закрыть.

Несмотря на то, что речь идет о бомбардировщике, он был зарегистрирован как гражданский самолет и не принадлежал армии США. На борту находились 13 человек, включая трех членов экипажа. Власти подтвердили, что в результате катастрофы есть погибшие, но их количество не уточнили. Между тем, по данным местного издания Hartford Courant, жертвами трагедии стали по меньшей мере пять человек, еще девять получили ранения.

По некоторым данным, самолет принадлежал образовательному фонду Коллингса. Он предлагал полеты на бомбардировщике по цене 400 долларов.