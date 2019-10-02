Российские актеры выпустили новое видео в поддержку фигурантов так называемого «московского» дела

Каждый из участников этой акции представляет одного из обвиняемых или осужденных. О процессе над Константином Котовым напомнил артист Евгений Цыганов. В акции приняли участие также Павел Деревянко, Александр Паль, Артур Смольянинов, Никита Кукушкин и другие.

Выступления актеров в поддержку фигурантов «московского» дела начались после процесса над их коллегой Павлом Устиновым. Судья Алексей Криворучко сначала приговорил его к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия по отношению к росгвардейцу. После того, как это дело вызвало резонанс, Мосгорсуд заменил Устинову наказание на 1 год условно.