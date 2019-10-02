Российский туроператор «Библио-Глобус» расторг сделку с британской компанией «Томас Кук»

Это связано с тем, что в конце сентября международная структура объявила о своей ликвидации. В этой связи весь бизнес российского туроператора, а также авторские права, лицензии и прочее возвращаются к прежнему владельцу, — рассказали представители «Библио-Глобуса».

«Томас Кук» была старейшей в мире туристической фирмой. В последнее время она испытывала финансовые проблемы. Из-за начала процедуры ликвидации под угрозой выселения из отелей оказались около 600 тысяч клиентов компании. О покупке «Библио-Глобуса» представители «Томас Кук» объявляли прошлой весной.