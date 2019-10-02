Министерство обороны объяснило выселение людей из общежития в центре Москвы необходимостью обеспечить их безопасность

Как сказали «Эху Москвы» в ведомстве, здание на Большой Пироговской улице признано аварийным и непригодным для проживания. Всем, кто нуждается в жилье, выделены соответствующие помещения, — сказали в министерстве. Кроме того, по словам представителей министерства, некоторые помещения граждане занимают в общежитии незаконно. 85-летней Ольге Кожевниковой с учетом сложной жизненной ситуации предоставили двухкомнатную квартиру в Москве. С предложенными условиями она согласилась, — настаивают в Минобороны.

Ранее ряд изданий написал о том, что Кожевникову представители Минобороны и социальной службы выселили из ведомственного общежития.