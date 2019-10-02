Президент США Дональд Трамп предлагал стрелять по ногам мигрантов, которые пытаются попасть в страну с территории Мексики. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», глава Белого дома также хотел выкопать на южной границе Штатов ров со змеями или крокодилами. Обо всем этом говорится в новой книге журналистов газеты, которая выходит в свет на следующей неделе. По словам авторов, о некоторых идеях Трампа по борьбе с иммиграцией им рассказали чиновники, которые работают в американской администрации и профильных ведомствах.