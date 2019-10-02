В Мозамбик, по некоторым данным, прибыли группа российских наемников и военная техника

Как утверждает британская газета The Times, около 200 человек из ЧВК Вагнера должны будут помочь местному правительству бороться с джихадистами. При этом, как добавляет газета, компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, выиграла конкурс на контракт у фирмы основателя американской частной охранной компании Blackwater Эрика Принса. До этого в Москве побывал президент Мозамбика Фелипе Ньюси. Он объявил о новом этапе в отношениях с Россией.