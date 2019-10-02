В ОБСЕ выразили озабоченность в связи с обысками в редакции дагестанского еженедельника «Черновик»

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлен Дезир призвал российские власти сделать все возможное, чтобы газета смогла беспрепятственно продолжать работу.

Сегодня в редакции «Черновика» целый день проходили следственные действия. Заместитель главного редактора Магомед Магомедов сказал «Эху Москвы», что выход в пятницу очередного номера может быть сорван. Обыск, по неофициальным данным, связан с делом журналиста Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании террористов. Сам Гаджиев вины не признаёт.