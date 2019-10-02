11 российских актеров выпустили видео в поддержку фигурантов «московского дела»

В записи участвовали, в том числе, Александр Паль, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов и другие. Каждый актер представляет одного фигуранта так называемого «московского дела».

Артисты начали активно выступать в защиту обвиняемых после того, как судья Алексей Криворучко приговорил к 3,5 годам лишения свободу их коллегу Павла Устинова. После кампании в его поддержку, а также в поддержку остальных фигурантов дела Мосгорсуд на этой неделе заменил наказание Устинову на 1 год условно. Актера обвиняли в применении насилия по отношению к бойцу Росгвардии. Он вины не признал.