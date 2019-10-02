В Калининграде, по некоторым данным, отстранили от должности главу регионального управления СК
Виктор Леденев проходил потерпевшим по делу главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. По версии следствия, журналист шантажировал главу управления СКР. Рудников вины не признавал, он и его сторонники считали дело политическим. Позже обвинение изменили с вымогательства на самоуправство и журналиста выпустили на свободу. Как утверждает местное интернет-издание «Клопс.ру», указ об отставке Леденева уже подписан.