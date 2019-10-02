Памфилова: Кардинальной реформы избирательного законодательства в России сейчас ожидать не стоит

Кардинальной реформы избирательного законодательства в России сейчас ожидать не стоит. Для этого нет предпосылок, — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Избирательное законодательство, по ее словам, должно основываться на том политическом векторе, который существует в стране. Реформа, добавила Памфилова, невозможна отдельно от всех политических процессов.

Ранее газета РБК писала, что глава ЦИК предложила пакет поправок в избирательное законодательство и внесет их в рабочую группу администрации президента.